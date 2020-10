Nel pomeriggio di ieri tre persone hanno perso la vita e due sono rimaste ferite gravemente in un terribile incidente stradale consumatosi sulla Statale 125 “Orientale Sarda” in provincia di Nuoro.

In un terribile incidente stradale, consumatosi nel primo pomeriggio di ieri in Sardegna, tre persone hanno perso la vita ed altre due sono rimaste ferite gravemente. Secondo una prima ricostruzione, i cinque viaggiavano tutti a bordo della stessa vettura che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro il muro laterale di una galleria sulla Statale 125 “Orientale Sarda” che collega Cagliari con Tortolì, nel tratto compreso tra Cardedu e Bari Sardo, comuni in provincia di Nuoro. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per le tre vittime. I sanitari hanno trasportato i due feriti in elisoccorso in ospedale, dove sarebbero ricoverati in gravi condizioni.

Leggi anche —> Drammatico incidente: coppia di coniugi muore mentre si trovava in vacanza

Nuoro, gravissimo incidente sulla Statale 125 “Orientale Sarda”: tre morti e due feriti gravi

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre, in Sardegna, dove tre persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale sulla Statale 125 “Orientale Sarda” che collega Cagliari con Tortolì. Le vittime sono due fratelli Ignazio e Luca Argiolas rispettivamente di 58 e 48 anni e Giorgio Serreli, 60enne di Selargius. I cinque, come riporta la stampa locale e l’agenzia Ansa, viaggiano a bordo di un fuori strada Land Rover di rientro da una battuta di caccia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro il muro di una galleria nel tratto compreso tra Cardedu e Bari Sardo, in provincia di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente è immediatamente arrivato il personale sanitario del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per le tre vittime, decedute per le ferite riportate nel violento impatto. I due feriti, un uomo di 70 anni ed un 56enne, sono stati invece trasportati d’urgenza in elisoccorso in ospedale. Uno al Santissima Annunziata di Sassari e l’altro al Brotzu di Cagliari, dove sarebbero ricoverati in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le cause che hanno portato il mezzo a schiantarsi contro il muro della galleria.

Leggi anche —> Tragico incidente sull’autostrada: un morto e due feriti gravi

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi, il tratto interessato, riporta Ansa, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia ed il traffico deviato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.