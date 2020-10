La bellissima Ornella Muti conserva intatta la bellezza di quando era ragazza. Tra i tanti scatti sul suo profilo Instagram spicca questo.

È sempre splendida, Ornella Muti. Di una bellezza sempiterna, unita ad un fascino che solo lei, con quegli occhi sfavillanti, sa esercitare. Sono poche le donne che possono vantare un simile charme anche quando ormai le primavere alle loro spalle non sono più poche.

L’attrice romana era di un bello sconvolgente da ragazza, poco meno che diciottenne, quando a fine anni ’60 faceva i suoi esordi sulle scene. Da allora di strada ne ha fatta, di cuori ha lasciato che ne palpitassero, ed in migliaia si sono innamorati di lei. Ora la vediamo ritratta in uno scatto artistico nel quale appare di profilo. La madre di Naike Rivelli si fa vedere con il suo profilo riportato in bianco e nero, mentre guarda da sinistra a destra.

Ornella Muti, la bellezza che mai tramonta

Visualizza questo post su Instagram 💔💔💔💔💔💔💔💔 Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti) in data: 16 Ott 2020 alle ore 12:44 PDT

Un sorriso abbellisce la scena, e lei stessa scrive in inglese: “Dovrebbero stamparlo sulle monete”. In effetti l’idea che quella sia la sua collocazione ideale matura in tantissimi che hanno avuto la fortuna di imbattersi in questo post e di potere ammirare la eterna Ornella. Tanti ammiratori le stanno rilasciando dei complimenti, e c’è chi fa anche dei paragoni con altre illustrissime del cinema e del teatro italiano.

Tra Virna Lisi, Sofia Loren, Veronica Lario, Claudia Mori e Monica Bellucci, la Muti viene omaggiata come una delle donne più belle che ci siano. Ancora oggi lei sa come fare per essere magnificamente bella.