Paola Turani occhi di ghiaccio e outfit black | Una dea. Bellissima – FOTO

Paola Turani pubblica un sensualissimo scatto, in cui balzano all’attenzione i suoi incantevoli occhi di ghiaccio: una vera dea!

L’influencer Paola Turani delizia i suoi fan con degli scatti strepitosi. Sul suo profilo Instagram – in cui la seguono circa 1 milione e mezzo di followers -, la modella si mostra in un sexy outfit black, che risalta maggiormente il suo sguardo: grazie agli incantevoli occhi di ghiaccio, la Turani è magnetica, e riesce ad ipnotizzare gli utenti con il suo fascino.

Tra i commenti sotto il post, si legge: “La tua bellezza fa capire che la semplicità vince sempre“.

Paola Turani e quella colazione un po’ “piccante”

Paola Turani è certamente uno dei volti più richiesti attualmente nel mondo della moda: sensuale, elegante, e di una bellezza acqua e sapone, la modella ha saputo conquistare proprio tutti. Attualmente, l’influencer sta collaborando con Intimissimi, ed ha realizzato degli scatti per la nuova collezione che hanno lasciato i fan letteralmente “senza parole”.

In uno dei suoi ultimi post, Paola ha mostrato ai followers la sua colazione in terrazza. E che colazione! Direttamente dal Lago di Como, la splendida modella ha servito al web un inizio di giornata decisamente “piccante”, in cui si è esibita in un sexy completo di intimo, di fronte ad una tavola imbandita. E la didascalia recitava: “Colazione dolce“.

Sensuale e provocante, l’influencer ha subito attirato una miriade di commenti. Prima fra tutti, la conduttrice Caterina Balivo, che simpaticamente le ha commentato con questa frase: “Dimmi però che stavi morendo di freddo“. Paola, ironica e solare come suo solito, risponde divertita: “Cate!! Sì, Lo ammetto“.

Paola Turani: sexy balletto in intimo | VIDEO