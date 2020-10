Paolo Mengoli, il dramma a Storie Italiane

Paolo Mengoli, ospite a Storie Italiane su Rai1, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha sconvolto la conduttrice Eleonora Daniele.

Ospite in studio da Eleonora Daniele, il cantante bolognese, Paolo Mengoli, ha esaudito con una rivelazione del tutto inaspettata dichiarando di non essere il padre naturale di sua figlia.

“Dopo quasi venticinque anni ho scoperto di non essere il padre biologico della figlia che ho cresciuto. C’è stata anche una sentenza a riguardo” ha raccontato con le lacrime agli occhi. Si è portato dietro questo segreto per anni e anni. È stato, infatti, nel 2009 che è avvenuta la scoperta e nel 2015 una sentenza in tribunale avrebbe confermato il fatto.

Paolo Mengoli non è il padre di sua figlia – com’è avvenuta la scoperta

Cercando di essere il più delicata e comprensiva possibile, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha domandato al cantante bolognese come sarebbe avvenuta la scoperta di una così scioccante verità. Il cantante italiano risponde raccontando di aver notato una serie di comportamenti strani che lo hanno indotto a fare degli accertamenti. Ha confessato di aver, addirittura, eseguito il test del DNA di nascosto. Tutto questo ha portato al disconoscimento di paternità.

“Non ho più alcun rapporto con quella che credevo fosse mia figlia, è stata una sua decisione quella di interrompere i rapporti, eppure io l’ho amata all’inverosimile. Oggi ha 35 anni”.

Non si può nemmeno immaginare il dolore di un padre che tutt’un tratto una mattina si sveglia e scopre che la figlia che ha cresciuto, la figlia che credeva di avere, in realtà non è sua. L’amore di un genitore verso un figlio è un amore incodizionato, che va al di là di ogni scienza, persino della genetica. Genitore non è chi ti fa ma chi ti cresce.

