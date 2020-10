Rocio Munoz Morales senza veli: la compagna di Raoul Bova è una dea – Foto

Rocio Munoz Morales senza veli: la compagna di Raoul Bova, in una foto in cui non lascia intravedere nulla, ma fa sognare i fan, è stupenda.

Rocio Munoz Morales sempre più bella. La compagna di Raoul Bova che ha conquistato il cuore degli italiani con il suo lavoro, incanta e lascia letteralmente senza parole tutti i suoi fans. L’attrice spagnola che, in Italia, oltre all’amore ha trovato anche la fortuna professionale, con la foto in cui mostra il nuovo personaggio di un nuovo progetto, incanta e fa sognare tutti i suoi followers che s’inchinano di fronte alla sua bellezza, raffinatezza ed eleganza.

Una bellezza mediterranea quella di Rocio che, in Italia, oltre ad aver recitato in importanti film come Immaturi – Il viaggio sul cui set ha proprio incontrato Raoul Bova, padre delle sue bambine e fiction come Un passo dal cielo, è stata anche una protagonista del Festival di Sanremo con Carlo Conti, accanto ad Emma e Arisa.

Rocio Munoz Morales: nuovo look e foto senza veli. Le curve sono coperte, ma i fans sognano