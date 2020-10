Ufficiale, Romina Power torna da Al Bano Carrisi: “Mi è mancato…”

Rivelazione dal sapore sorprendente quella che Romina Power ha dichiarato nelle ultime ore, in merito ad un suo inaspettato ritorno

Se ne sono dette di cotte e di crude sul “conto” della coppia più amata e longeva della televisione italiana. Parliamo di Romina Power e Al Bano Carrisi, di nuovo insieme dopo il lungo periodo di riflessione vissuto dalla cantante statunitense.

Non ha attraversato un momento particolarmente felice Romina, costantemente in “preda” a forme di nostalgia e dolore messi insieme e dovuti alla perdita della sorella. La cantante lirica è stata ospite più di una volta nei “salotti” della Rai e in particolare a Domenica Inn, da Mara Venier, in cui ha rivelato sensazioni e considerazioni sulla sua famiglia.

Tutto è partito dall’incredibile storia che ha causato la seprazione da Al Bano, che riguardava lo smarrimento della figlia Yilenia. Quest’ultima si era allontanata dalla famiglia per una questione di visibilità. Non le piaceva dare nell’occhio ai “pettegolezzi” e contro il volere (soprattutto del padre) ha deciso di andare a vivere fuori dai confini nazionali.

A distanza di diversi tentativi per ritrovare la serentià, risoltisi con un nulla di fatto, in merito al suo ritrovamento, Romina Power ha dovuto assaporare un altro dolore, quello della perdita della sorella, ma sembra che ora le cose stiano tornando al proprio posto…

LEGGI ANCHE —–> Shaila Gatta in un mini abito rosa e anfibi, che bomba sexy-FOTO

Romina Power, un ritorno inaspettato tra le braccia di…Al Bano!

L’indiscrezione che circola nelle ultime ore sta facendo il giro del web e riguarda la coppia più amata della televisione italiana. Parliamo senza dubbio di Romina Power e Al Bano Carrisi: ma vediamo cosa sta succedendo nella sua vita, che mai come stavolta sta attraversando un’ondata di tranquillità.

Romina Power ha svelato da poche ore di essere ritornata in Puglia, dopo un periodo di riflessioni lungimiranti. Alla fine però l’istinto di ritornare a vivere per sempre nella terra che l’ha fatta “grande” sotto tutti i punti di vista era il minimo che potesse fare.

La cantante, questa volta ha fatto parlare il suo cuore, nostalgico degli avvenimenti del passato e comune a quello dell’ex marito Al Bano. Il richiamo dell’Italia e del mare è troppo forte, per passarci sopra, ma ora una domanda sorge spontanea: come la prenderà la Lecciso?

LEGGI ANCHE —–> Chiara Biasi ancora in Puglia, sorride e guarda verso l’infinito – FOTO

Dubitiamo che da un punto di vista sentimentale il cuore batta ancora per il proprietario della lussuosa villa di Cellino San Marco. I due hanno già fatto sapere, in più di una circostanza che ormai il loro legame è soltanto amichevole e nessuno dei due avverte di maturare l’idea di un clamoroso ravvicinamento. Ma è evidente che il ritorno di Romina sia legato al fatto che le tradizioni di questo spettacolare paesaggio costiero non sono mai tramontate nel suo cuore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.