Rosalinda Celentano, rivelazione choc: “Mi danno del ragazzo…”

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda ha risposto alle critiche, sulla sua sfera personale, con un post su Instagram

Al pubblico è celebre perchè alle sue spalle porta sul “groppone” il cognome di Celentano. Parliamo di Rosalinda, la primogenita, nata dal rapporto tra Claudia Mori e Adriano Celentano. Il nome dell’artista, cabarrettista che ha dato sempre un “taglio” d’ispirazione politica, alle sue performances teatrali è stato spesso oggetto di critica.

Per questo motivo, Rosalinda ha dovuto “faticare” non poco per riportare in auge, il “valore” di un nome che è destinato a fare la storia nel mondo dello spettacolo. Rosalinda Celentano ricopre il ruolo di danzatrice di Ballando Con Le Stelle, il programma del sabato sera, condotto su Rai 1, da Milly Carlucci.

L’unico momento della settimana per far sì che il pubblico si ricredesse sulle prospettive di vita e i punti di vista di papà Adriano, è proprio in quella circostanza. Durante il palinsesto serale del fine settimana, Rosalinda si trova a far coppia con Tina Hoffman e le sue prestazioni da ballo, sono certamente tra le più apprezzate dal pubblico telespettatore

Rosalinda Celentano svela la sua vera identità, su Instagram

Al di là delle movenze sbalorditive sulla pista di Rai 1, Rosalinda Celentano non si è risparmiata dall’esaltare le sue doti caratteristiche e in particolar modo la sua natura sessuale.

La figlia del più celebre cabarettista Adriano, infatti ha fatto storcere più volte il naso al pubblico, in quanto la scelta, da un punto di vista estetico è apparsa un pò troppo discutibile. Rosalinda non porta i capelli, il taglio è completamente raso e non per una questione di patologie preesistenti.

La scelta di apparire con un look così “stravagante” è stata una cosa voluta e porta il pubblico a pensare che anche all’interno del suo animo traspare una certa mascolinità. Ma Rosalinda ha voluto soffermarsi proprio su questo aspetto e rivendicare in qualche modo la femminilità della sua persona, di fronte a coloro che più volte le hanno dato del “ragazzo“

Lo ha fatto pubblicando un post con foto su Instagram, dove appare il volto della madre, in primo piano quando era “prima donna” e trascorreva molto tempo sul set, in compagnia della figlia, che le invidiava il “Rimmel” che metteva sugli occhi. E’ proprio dagli occhi che si percepisce l’essenza di una persona e la sua natura veritiera.

Per questo Rosalinda Celentano si ritene essere una vera e propria donna, sia dentro che fuori e il post pubblicato su Instagram serve a far capire a tutti che giudicare un essere umano solo dall’esterno può rivelare segreti ingannevoli

