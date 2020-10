Schianto in autostrada, mezzo in fiamme e un morto. Tutto bloccato

Incidente A1 oggi, un morto. Autostrada chiusa tra Modena Sud e Valsamoggia. Traffico bloccato in direzione Bologna a causa dello schianto

Terribile incidente avvenuto in autostrada in Emilia Romagna. Nello specifico, nel tratto tra Modena e Valsamoggia, c’è stato uno schianto tra camion che trasportava rifiuti e una cisterna di benzina. Un morto, si tratta del conducente che trasportava rifiuti. L’altro uomo è ferito ed è stato soccorso rapidamente dal personale del 118 accorso sul posto. L’incidente è avvenuto alle 12.16, all’altezza del km 182 del suddetto tratto autostradale. Tra i due mezzi pesanti c’è stato un violento tamponamento che ha provocato un incendio difficile da domare per le forze accorse in soccorso. Dal comando dei vigili del fuoco di Bologna e da Modena sono intervenuti i pompieri per spegnere il fuoco. Fortunatamente la cisterna di benzina non ha preso fuoco, altrimenti sarebbe stato un disastro di vaste dimensioni, considerando il numero di veicoli che nel frattempo si sono assembrati a ridosso del luogo dell’incidente.

Autostrada bloccata, percorsi alternativi

E’ stato quindi il camion che trasportava i rifiuti ad incendiarsi. Un’autobotte proveniente da Modena si è impegnata a svuotare i mezzi di carburante per evitare il peggio. Sono circa 15mila litri benzina e 2mila di gasolio che i vigili del fuoco hanno avuto il compito delicato di travasare. Per quanto riguarda la situazione autostradale, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Solo alle 14:30 è stato riaperto il tratto tra Valsamoggia e Modena sud nella direzione di Milano. Tuttavia, si sono assembrati veicoli tali da realizzare una coda di ben 2 km. Rimane invece chiuso il tratto tra Modena nord e Valsamoggia verso Bologna. La coda di veicoli in questo verso ha raggiunto i 7 km con disagi notevoli per gli automobilisti e la circolazione in generale che interessa quell’area. Code collegate a questo incidente si registrano sulla A14 Bologna-Taranto con 3 chilometri di coda tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Modena sud si può percorrere la statale 9, ossia la Via Emilia con rientro in autostrada a Valsamoggia. Per chi invece è diretto verso Milano, basta fare il percorso inverso al precedente indicato dopo l’uscita obbligatoria di Valsamoggia. Per chi è diretto verso Bologna meglio uscire a Modena Nord.

