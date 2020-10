Schianto mortale in autostrada, muore lo zio del noto cantante

Uno schianto mortale in autostrada, sulla Palermo-Catania. Coinvolto, ma illeso, il cantante neomelodico Daniele De Martino, lo zio non ce l’ha fatta

Un violento scontro quello che si è verificato tra due mezzi ieri sera sull’autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, all’altezza del chilometro 167, nell’Ennese. A perdere la vita un uomo di 60 anni. Si tratta di Stefano Cardella, zio di Daniele De Martino, il noto cantante neomelodico siculo-napoletano che viaggiava in auto proprio con lo zio ed è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto un furgone e una Porsche Cayenne, è ancora tutta da chiarire ed è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime indiscrezioni pare che la Porsche fosse ferma sulla corsia di emergenza e sia stata violentemente colpita dal furgone che viaggiava in direzione Palermo.

Il giovane di soli 25 anni alla guida del furgone è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Con lui anche un’altra persona, ugualmente ferita. Sulla Porsche, invece, De Martino e lo zio che è morto sul colpo.

Schianto mortale in autostrada, conferme e dolore sui social

Subito dopo lo scontro che ha coinvolto Daniele De Martino e lo zio sono circolate le prime indiscrezioni che parlavano del coinvolgimento del cantante, poi è arrivata anche la conferma tramite la sua pagina Instagram: “Ciao a tutti. Sì, è vero, Daniele ha avuto un incidente ma state tranquilli, sta bene. La persona che gli stava accanto non ce l’ha fatta. Vi prego, non telefonatemi, vi darò io delle notizie. Grazie a tutti”, si legge.

Sul fatto è intervenuto anche Tony Colombo, il cantautore neomelodico napoletano di origini siciliane proprio come De Martino. Tramite il suo profilo Instagram ha scritto un pensiero al suo amico: “E’ una brutta notizia – Era per me un uomo solare, pieno di vita. Un uomo d’oro”.

Daniele De Martino, classe 1995, è uno dei giovani emergenti più apprezzati della scena neomelodica del momento. Diversi i successi che su YouTube hanno incassato il favore del pubblico con tantissime visualizzazioni, tra cui “Non ti dimentico”, “Abbracciami” e “Sei il mio amore”.

