In una relazione non ci sono regole, ma alcune donne sembrano essere più portate a condividere la propria vita con qualcun altro. Scopriamo la classifica dei segni zodiacali dalla partner migliore a quella peggiore

Non è facile trovare un compagno o una compagna che siano adatti alla propria persona. C’è chi ha la fortuna di riuscirci, chi non li troverà mai. Ma la capacità di relazionarsi agli altri e rimanere a lungo in un rapporto non è cosa da tutti. Se si dovesse stilare una classifica in base a questa capacità a seconda del proprio segno zodiacale, prendendo in esame le donne per il momento, sarebbe la seguente.

I segni zodiacali delle migliori e peggiori fidanzate

Al primo posto troviamo il segno del Sagittario che dà tutto se stesso in una relazione. È sempre disponibile ad affrontare insieme le difficoltà e farebbe di tutto per la persona amata. Poi ci sono i Pesci, che sono una garanzia. Una volta intrapreso una relazione con loro finirà quasi sempre per durare in eterno. Il segno del Capricorno metterà al primo posto il suo rapporto, sebbene sia sempre pronto a non lasciarsi schiacciare da niente e da nessuno.

È sempre una gioia avere accanto un segno Bilancia, molto socievole e in grado di rendersi disponibile in ogni situazione. In una relazione dà e richiede fiducia, quando questa verrà a mancare potrebbe essere difficile per questo segno continuare. Lo stesso vale per i Gemelli che danno tutto in un rapporto ma se feriti raramente riescono a dare una seconda possibilità. L’Acquario è un segno molto romantico, che ama prendersi cura della persona amata aspettandosi pero’ in cambio altrettante attenzioni.

Parlando invece di chi ha delle difficoltà ad adattarsi alle dinamiche di coppia, il Leone è un segno molto esigente. A volte fin troppo. Se le sue aspettative vengono deluse bisogna aspettarsi una reazione immediata. Il problema del segno del Cancro è invece la fiducia. Raramente si lascia andare e ci impiega molto per fidarsi di qualcuno. Poi c’è il Toro, un segno molto complicato. Sembra immergersi totalmente in una relazione ma da un momento all’altro potrebbe stancarsi e decidere di terminare il rapporto. Ha costantemente bisogno di stimoli.

Lo stesso vale per l’Ariete che essendo molto forte non riesce a stare con qualcuno che non sia in grado di stimolarlo, quasi di sfidarlo. Un suo pregio pero’ è quello di saper comunicare con chi gli sta accanto. Infine troviamo la Vergine e lo Scorpione, due segni con i quale è parecchio difficile stare. La prima è spesso insicura e richiede continue conferme finendo per esaurire l’altra persona, mentre il secondo sente di dover controllare ogni cosa e situazione e questo vale anche quando si parla dei suoi rapporti interpersonali.

