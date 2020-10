Tu sí que vales | Morta Veronica Franco, ci aveva emozionato con la sua “Hallelujah”

Veronica Franco, affetta da una grave forma di leucemia, era salita sul palco del programma di Canale 5 sulla sua sedia a rotelle solo un mese fa

Veronica Franco aveva solo 19 anni, e solo il 12 settembre aveva conquistato, emozionato e commosso il pubblico televisivo di “Tu sì que vales” con la sua personalissima interpretazione del brano “Hallelujah”. Sul palco era salita con la sua sedia a rotelle, senza paura, parlando della battaglia contro la leucemia cominciata nel 2018 e delle complicazioni neurologiche che l’avevano colpita.

Era parsa grintosa e combattiva, un vulcano di energia positiva per tutti. Era stata la stessa Veronica a raccontare, davanti alle telecamere di Canale 5 e alla sorpresa dei quattro giudici, le complicazioni neurologiche provocate alle terapie che stava seguendo. Una lunga battaglia che, tuttavia, non aveva intaccato la sua enorme passione per la musica.

Quella piccola grande donna aveva conquistato anche Vanni Oddera, il biker che porta la mototerapia negli ospedali pediatrici d’Italia, e che dopo averla sentita cantare a un evento aveva deciso di collaborare con lei, fino ad accompagnarla sul palco di “Tú sí que vales”.

Veronica Franco è morta però ieri nel pomeriggio in seguito alle complicazioni delle cure, lascia i genitori Luca e Rosanna e la sorella Michela, che aveva fatto da donatrice per il suo trapianto di midollo. Nulla ha potuto neanche la donazione dell’amata sorella, che adesso la piange insieme ai genitori.

