Valentino Rossi, positivo al Covid dichiara: “Ecco come ho capito di averlo”

Valentino Rossi ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19 dopo diversi tamponi e precisa: “Ecco come ho capito di averlo”.

Valentino Rossi spiega con un post apparso tra le storie di Instagram perché è stato costretto a saltare il GP di Aragon. Nonostante avesse fatto dei tamponi con esito negativo, il pilota ha dichiarato l’insistenza a procedere a sottoporsi ad un altro tampone. Sul punto precisa: “Dolore a schiena e ossa, ecco come ho capito di averlo”. Vista la condizione di positività, è costretto a stare a casa e guardare la competizione tra le quattro mura domestiche. Intervenuto a Radio Deejay, Valentino Rossi ha spiegato un po’ come sono partiti i sospetti sul fatto che qualcosa in lui non stesse andando per il meglio.

LEGGI ANCHE –> Juliana Moreira | com’è diventata la brasiliana oggi | FOTO

Valentino Rossi, come ha scoperto di aver contratto il Covid-19

“Mi son detto ‘Dai, guarda un po”. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo, ma ho deciso di non partire perché stavo male. E il tampone buono arrivato nel pomeriggio, era positivo. Ma per fortuna sono a casa, così resto da me. Il nervoso non mi è ancora passato”. Una lieve febbre a 37,6 e dei piccoli malesseri che avevano insospettito il pilota. Quel dolore alla schiena ed alle ossa inusuale. Secondo il tampone obbligatorio previsto per i piloti prima di partire per la gara risultava negativo e quindi poteva tranquillamente andare. Ma quei disturbi gli hanno sollevato dei dubbi che poi hanno trovato riscontro. Quindi la precisione di Rossi ha evitato la peggio, come fare la quarantena ad Aragon dove a tal proposito dichiara scherzando “Se fossi dovuto rimanere una settimana rinchiuso ad Aragon, mi sarei buttato dal terrazzo”.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | nuovo show live non su Mediaset | FOTO

Numerosi gli sportivi e personaggi noti che stanno scoprendo proprio in queste ore la positività al Covid-19; “Ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro” scherza “The Doctor”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.