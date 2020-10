Adriana Volpe sensuale sul pavimento, piedi nudi e fan in delirio – FOTO

Adriana Volpe sensualissima su Instagram: vestita di nero e con i piedi scoperti, scatena il delirio tra i fan

La splendida Adriana Volpe, conduttrice televisiva, è una vera star sui social. Nell’ultimo post Instagram, l’ex modella delizia i suoi followers con un incantevole scatto: il suo sguardo seducente, abbinato ad una sexy tuta nera e ai piedi scoperti, manda in delirio i fan. Adriana, nonostante i 47 anni, vanta ancora di un fascino ineguagliabile. A fronte della didascalia, in cui ringrazia di cuore i followers, questi le rispondono con dolcissime parole: “Tutto l’affetto che ricevi è super meritato!“

Adriana Volpe: la carriera della conduttrice

Adriana Volpe, nata nel 1973 a Trento, inizia la sua carriera come modella a Milano, debuttando nel grande schermo come valletta nella trasmissione “Scommettiamo che…?” (1993), in onda in prima serata su Rai 1. Vince anche il concorso di bellezza “Prima Miss dell’anno 1994“, indetto da Enzo Mirigliani. Come attrice, i suoi esordi si legano ai film “Viaggi di nozze“, per la regia di Carlo Verdone, e “Croce e delizia“, diretto da Luciano De Crescenzo.

Condurrà poi ben dieci edizioni del programma “Mezzogiorno in famiglia” (dal 1999 al 2009), in onda su Rai 2, e sarà al timone, dal 2003 al 2009, anche dell’annessa trasmissione “Mattina in famiglia“. Dal 2009 al 2017 presenterà ben otto edizioni de “I fatti vostri“, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Nell’estate 2018, condurrà il programma “Profumo d’estate“, da lei stessa ideato. Recentemente la Volpe, dopo aver chiuso un’esperienza in Rai durata ben 23 anni, è passata a TV8, dove conduce il programma “Ogni mattina” insieme ad Alessio Viola.

Tra le ultime apparizioni televisive, si ricorda la partecipazione a “Pechino Express – Avventura in Africa” (2018), e al Grande Fratello Vip (2020), reality che ha tuttavia dovuto abbandonare per problemi personali.

