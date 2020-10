Sempre bellissima e mai banale quando c’è da esprimere un concetto, Alba Parietti continua ad affascinare in tantissimi.

Sin dagli anni ’80 Alba Parietti è una presenza amatissima in televisione. Lei colpiva ai tempi per l’incredibile bellezza ed anche per il sapere essere un pò sfacciata. Una caratteristica che riflette bene quello che è il carattere forte che la contraddistingue.

LEGGI ANCHE –> È una amatissima conduttrice tv da bambina | la riconoscete? FOTO

La torinese classe 1961 non è cambiata di una virgola allora. Perché bella lo è ancora oggi che ormai ha una certa età. E non c’è niente di male nel dirlo, specialmente quando una donna riesce a conservare tanto del fascino e dell’avvenenza dei giorni migliori anche adesso. Ed anche la sua forza interiore e la profondità di pensiero non hanno subito alcun cambiamento. La Parietti è una che da sempre dice le cose come stanno e che non scende a compromessi.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici ex compagno | Eddy Martens svela ‘Litigavamo sempre’

Alba Parietti, una donna che sa sempre come esercitare tanto fascino

Eppure staccarsi dal celebre ‘sgabello’ sul quale parlava di calcio (“pur non sapendone assolutamente nulla, che guaio se non fosse stato per Paola Ferrari”, ha affermato lei in passato, n.d.r.) e su cui ammaliava con un paio di gambe magnifico, non sarebbe stata una impresa alla portata di tutte. Perché di tante starlette si parla solo per il loro aspetto fisico ed a volte solo di quando si mostrano senza veli, solitamente sui social.

LEGGI ANCHE –> Valentina Ferragni, shorts bollenti e calze sexy. Sfida a Chiara? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram @vitaindiretta @albertomatano @rai1official Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 16 Ott 2020 alle ore 9:35 PDT