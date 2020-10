Alessia Marcuzzi provoca: “Tu vuoi la mia bocca” – FOTO

Alessia Marcuzzi sensuale e senza freni stuzzica il suo pubblico su Instagram. Labbra rosso fuoco come non le avevamo mai viste

Alessia Marcuzzi sta bene, ha ritrovato la serenità e si diverte a provocare su Instagram. La conduttrice de Le Iene all’ultimo momento si era dovuta assentare dalla trasmissione, lasciando, Nicola Savino da solo. il motivo? Il suo essere “lievemente positiva” al Covid-19. Era stata direttamente lei a svelarlo in collegamento. La Marcuzzi aveva fatto il test rapido dopo essere “venuta a sapere che un’amichetta della figlia Mia era positiva al Covid”.

Poi l’annuncio più bello due giorni fa: “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!!” ha scritto la bionda conduttrice su Instagram annunciando la sua negatività confermata dal tampone e spiegando che quando il tampone rapido risulta positivo è necessario procedere con il tampone molecolare rimanendo ne mentre isolati in attesa dell’esito.

“Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!” ha annunciato in un post su Instagram Alessia Marcuzzi che ha ringraziato tutti i suoi fans per la loro vicinanza e ora eccola tornata più scatenata di prima.

LEGGI ANCHE –> Costanza Caracciolo l’abbraccio più bello e commovente, bellissimi – FOTO

Alessia Marcuzzi super provocante, le sue labbra rosse a più non posso

Visualizza questo post su Instagram Tu vuole la mia bocca💋 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Ott 2020 alle ore 6:11 PDT

Alessia Marcuzzi festeggia la sua negatività con un sorprendente post su Instagram. La conduttrice ha da poco pubblicato una foto molto particolare che mette in risalto la sua bocca.

Un collage delle sue labbra piene di rossetto, rosso fuoco, riprese in vari momenti e messe tutte uno accanto all’altra. Un effetto scenico eccezionale che la vede dare un bacio, a labbra chiuse, leggermente aperte, un po’ aggrinzate e così via.

Le stuzzica il suo pubblico con una didascalia breve ma ammiccante: “Tu vuole la mia bocca💋”. Un messaggio in codice per qualcuno? A chi si riferisce la Marcuzzi, un uomo segreto o solo un modo sensuale per scherzare su Instagram?

LEGGI ANCHE –> Ludovica Pagani versione derby di Milano, il seno fa da padrone – FOTO

Visualizza questo post su Instagram A fra poco🔥❤️ #temptationisland Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Ott 2020 alle ore 11:00 PDT

E la reazione del pubblico? Manco a dirlo, si sta scatenando con messaggio e like di apprezzamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.