Gossip Antonella Clerici compagno del passato. Prima di Vittorio Garrone ci fu Eddy Martens, padre della figlia Maelle. Lui svela alcuni retroscena.

Visualizza questo post su Instagram Let’s start the week #smiling Un post condiviso da Eddy Martens (@eddy_martens) in data: 25 Nov 2019 alle ore 7:06 PST

In merito ad Antonella Clerici compagno e vita privata hanno spesso rappresentato un argomento di grande interesse. Lei attualmente fa coppia fissa con Vittorio Garrone, con il quale vive in tutta felicità nei boschi di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. è stata sposata due volte.

Come si apprende dal sito ricettasprint.it, la lombarda classe 1963 ebbe un primo matrimonio nel 1989 con il giocatore di basket Giuseppe Motta e poi disse si una seconda volta ad inizio anni 2000 al produttore Sergio Cossa. Entrambe le nozze si sono concluse con un divorzio. Poi nella sua vita arrivò il belga Eddy Martens, con i due che rimasero insieme per 10 anni e che ebbero una figlia, Maelle. Ora proprio lui svela diversi particolari di quella che è stata la sua relazione con la attuale presentatrice di ‘È Sempre Mezzogiorno’. Martens, più giovane di 13 anni rispetto alla Clerici, da tempo è tornato in Belgio dove lavora nell’ambito dell’estetica. Infatti gestisce un salone di bellezza femminile e ha una nuova compagna. La donna si chiama Carmen Carrasco e ha 6 anni in più di lui.

Antonella Clerici compagno, parla il suo ex Eddy Martens

Nel corso di una intervista al settimanale ‘Chi’, l’ex compagno di Antonella Clerici ha affermato che ai tempi in cui si seppe della loro relazione, lui venne insultato sia per essere così giovane che anche per il colore della pelle. In molti gli diedero del raccomandato in quanto la Clerici lo incluse nella squadra degli autori de ‘La Prova del Cuoco’. Cosa che fruttò delle critiche aspre anche a lei. Poi non manca un riferimento anche a quella che fu una “mancanza di equilibrio nella nostra relazione. Avremmo dovuto fare ricorso a più pazienza reciproca perché litigavamo spesso. Nostra figlia Maelle fu una cosa bellissima ed ora mi manca. La vedo soltanto in occasione delle festività importanti, per il resto non posso educarla come vorrei, non posso incontrarla quando desidero. Tutto è molto difficile così”. E poi: “L’Italia non mi manca, ho ricevuto parecchi insulti razzisti ed anche per il fatto che ero di famiglia povera”.

Visualizza questo post su Instagram Fête des #belges en famille #tokos Un post condiviso da Eddy Martens (@eddy_martens) in data: 21 Lug 2017 alle ore 8:58 PDT

Eddy Martens dice anche di avere rifiutato una proposta per partecipare a ‘L’Isola dei Famosi’. Molto meglio, a suo dire, dedicare il proprio tempo e le proprie energie all’attuale lavoro ed alla sua compagna. Situazioni nelle quali le cose vanno più che bene.

