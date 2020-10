Barbara D’Urso continua a pubblicare sui social network scatti bollenti e provocanti: nonostante l’età, la nativa di Napoli è ancora una donna molto attraente.

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei personaggi televisivi più noti al grande pubblico. La nativa di Napoli, da anni, è uno dei maggiori volti di casa Mediaset: i suoi programmi sono spesso inseriti in fasce orarie interessanti. Come se non bastasse, la conduttrice è protagonista indiscussa della domenica con il suo ‘Domenica Live’. La 63enne è anche una regina indiscussa del web: da diverse settimane, infatti, Carmelita sta pubblicando scatti fenomenali in cui mette in mostra le sue curve da paura. La D’Urso, poco fa, ha condiviso una fotografia meravigliosa in cui indossa dei pantaloncini cortissimi con le gambe in primissimo piano. Gli ammiratori possono gioire e stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.

Barbara D’Urso, shorts illegali: provocante