Incanta con la sua voce ed anche con la perfezione del suo fisico e con la dolcezza del suo sguardo. Ma Bianca Atzei sente la mancanza di una cosa per lei importantissima.

La cantante Bianca Atzei si lascia andare alla nostalgia ed alla voglia bruciante di volere un ritorno alla normalità. Per la 33enne milanese di origini sarde purtroppo l’attività canora dal vivo ha subito un brusco arresto, per i motivi che tutti conoscono.

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti | il fascino che non tramonta mai | che donna | FOTO

Tutta colpa della pandemia da Coronavirus, che da inizio 2020 ha rallentato o paralizzato tante attività. Sia in ambito sociale che culturale. Le conseguenze sul piano economico sono devastanti ancora oggi. E tra i settori più colpiti c’è quello della musica, con il divieto assoluto di consentire i concerti dal vivo alla presenza del pubblico. Una situazione, questa, alla quale con tutta probabilità non assisteremo ancora per diverso tempo. E la Atzei pubblica una serie di scatti tratto da uno dei suoi concerti. Il suo pensiero è estremamente profondo in merito. Conoscetelo, ed ammiratela nelle foto che seguono.