Bonus da 950 € in arrivo. Chi può averne diritto secondo l’ INPS

Bonus da 950 € in arrivo per una particolare categoria di lavoratori. A renderlo noto è l’INPS tramite la Circolare n° 118

Bonus di 950€ in arrivo per i pescatori autonomi che esercitano in acque marittime, interne e lagunari e regolarmente iscritti all’INPS. E’ lo stesso Istituto Nazionale Previdenza Sociale a renderlo noto, tramite la Circolare 118 di giorno 8 ottobre 2020.

Si prevede un’indennità quindi pari alla cifra sopra citata per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. Tale comunicazione è relativa all’ articolo 222 comma 8 del 19 maggio 2020, n. 34, ossia il famoso decreto Rilancio Italia.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Come richiedere il bonus?

Si potrà fare richiesta online direttamente sul sito dell’INPS, essendo in possesso dei seguenti dati: il PIN rilasciato dall’INPS, lo SPID di livello 2, superiore o la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per avere ulteriori chiarimenti si potrà telefonare al numero verde 803 164, da rete fissa (in forma gratuita) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento in base alla tariffa del proprio gestore).

