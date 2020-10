Can Yaman: l’attrice protagonista di DayDreamer svela cosa c’è tra loro

Demet Özdemir, protagonista di DayDreamer, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: le rivelazioni sul suo rapporto con Can Yaman

Demet Özdemir, la “Sanem” della nota serie televisiva “DayDreamer – Le ali del sogno“, è sbarcata per la prima volta in Italia, nel salotto di Silvia Toffanin. Intervistata dalla conduttrice, la giovane ha raccontato della sua infanzia, e della strada verso il successo che le ha permesso di farsi conoscere al mondo intero.

E, in merito al rapporto col collega Can Yaman, l’attrice ha fatto importanti rivelazioni, parlando della sintonia instauratasi fra loro.

DayDreamer: è amore fra i due protagonisti della serie?