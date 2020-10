Cibo da evitare, quali sono gli alimenti che danneggiano la nostra salute

Ci sono alcuni alimenti che danneggiano il nostro organismo. Ecco quale cibo dovrebbe essere evitato, no al consumo eccessivo di carne

La carne è uno degli alimenti che più piace agli italiani. Fin da piccoli ci hanno insegnato che questo prodotto è importante per la crescita proprio come il latte, ma attenzione a non abusarne. Studi scientifici hanno affermato che la carne rossa non è ricca di ferro e proteine ma di colesterolo. E’ importante quindi analizzare la questioni sotto vari punti di vista.

Carne rossa, cibo da evitare

Moltissimi studi internazionali hanno dimostrato che la carne rossa può, addirittura, essere cancerogena e che gli insaccati, invece, sono sicuramente cancerogeni. Un eccesso di tale alimento può portare problematiche molto gravi alla salute. Innanzitutto può aumentare la possibilità di sviluppare tumori del colon retto e dello stomaco, alla prostata e al seno. Con un’assunzione continuata e esagerata può svilupparsi il diabete e scaturire problemi cardiovascolari. Inoltre l’eccesso può portare anche all’obesità. Il consumo di carni rosse dovrebbe essere sostituito il più possibile con vegetali e carni bianche, ricche di proteine ma povere di fattori cancerogeni.

Il sostituto della carne rossa

Non bisogna essere per forza vegetariani o vegani per evitare la carne. Sarà necessario seguire settimanalmente delle diete, introducendo proteine alternative al fabbisogno fisiologico. La stessa OMS ricorda di assumere la frutta secca, di unire verdura fresca a quella cotta, anche nello stesso pasto. Utilizziamo l’olio extra vergine, preferendolo al burro e non facciamoci mancare nemmeno i formaggi stagionati, ma con equilibrio.

Una dieta corretta prevede inoltre uova, pesce, formaggi e legumi. Anche per questi alimenti bisogna evitare l’assunzione esagerata.

