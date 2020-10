Covid-19, le nuove restrizioni della Lombardia sono un mini lockdown

I numeri in Lombardia tornano a far preoccupare. Bar e ristoranti chiusi dalle 24 e dopo le 18 no a cibo e bevande fuori dai locali

Da domani in Lombardia si cambia registro. Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 e in tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito esclusivamente ai tavoli. A stabilirlo è il governatore Attilio Fontana nella nuova ordinanza, il numero dei contagi è troppo elevato e si rischiano mini lockdown. Il provvedimento prevede anche lo stop alle competizioni sportive dilettantistiche che prevedano il contatto fisico e la chiusura di sale gioco, centri scommesse e bingo. Inoltre è vietato il consumo di alcol e alimenti sul suolo pubblico dalle 18 alle 6. L’ordinanza è valida su tutto il territorio regionale da domani fino al 6 novembre.

Covid-19, il resto d’Italia

Intanto aumentano i contagi in tutta Italia, nelle ultime 24 ore si contano 10.010 nuovi positivi con un numero di tamponi pari a 150.000. A Palazzo Chigi si pensa già ad un’ulteriore stretta che cestinerebbe il decreto appena uscito. Conte è preoccupato per la seconda ondata e si è convinto che servano regole più dure, ma al tempo stesso proporzionate. Riconosce che i cittadini sono stanchi e vuole trovare una strategia diversa, che non prevede più il lockdown, ma chiusure localizzate. Sono molte le ipotesi da valutare: coprifuoco dopo le 22, smart working, provvedimenti per l’Istruzione, stretta sugli sport da contatto.

Le Regioni più colpite dall’aumento di casi sono la Lombardia con 2.419 casi in più, Campania con 1.261 e Piemonte con 821.

