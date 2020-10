Covid al Grande Fratello: lacrime e paura nella casa. Oggi hanno comunicato ai ragazzi la seconda ondata di contagi, Massimiliano Morra in lacrime per la preoccupazione

Al Grande Fratello Vip oggi gli autori hanno deciso di comunicare ai ragazzi che la situazione del covid fuori sta nuovamente peggiorando. A quanto pare, in confessionale hanno detto ai ragazzi che tutti i loro cari stanno bene, solo che ci sono molti più casi negli ultimi tempi. Pare anche che la notizia non sia stata approfondita, infatti Tommaso Zorzi in ansia ha detto qualcosa come “non possono lasciarci così”. In casa ci sono state reazioni forti, c’è chi ha provato ad affrontare paura ballando, chi mangiando e chi affrontandola. Tipo Massimiliano Morra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, oggi gli autori hanno comunicato ai ragazzi la seconda ondata di contagi

Massimiliano Morra ha rivelato ai suoi compagni di essere molto preoccupato per i suoi cari, ma anche per le persone in generale. Dopo alcuni secondi di ansia generale, gli autori hanno fatto partire la musica e i ragazzi hanno cercato di distrarsi ballando tutti insieme in giardino. La storia sembra ripetersi: solo qualche mese fa Alfonso Signorini ha dovuto fare la stessa cosa durante la quarta edizione del programma, che è cominciata proprio pochi giorni prima che il virus arrivasse in Italia. La quinta edizione è stata fatta comunque perché le acque si stavano calmando, ma ora la situazione sta cominciando nuovamente a precipitare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Signorini ha tranquillizzato che terrà informati tutti gli inquilini nella casa, su come andranno le cose e soprattutto sulle loro famiglie, così che possano viversi questa esperienza senza farsi condizionare dalla paura.