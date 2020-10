Covid, l’appello di Speranza: “Le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare…”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene sulle nuove misure da adottare per evitare di arrivare ai livelli degli altri paesi europei.

Roberto Speranza invita le Regioni ad adottare determinate misure per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19 ed assicura a tal proposito: «Contributi alle attività che chiuderanno». Numerose le critiche dei commercianti. Non sono mancate le proteste, avvenute ad esempio nel napoletano qualche giorno fa a causa del mini-lockdown imposto dalle autorità locali. Il Ministro della Salute dichiara: «Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro». Inoltre avrebbe anche richiesto «massimo livello di condivisione delle nuove misure per evitare distonia tra governo e regioni che possa mandare in confusione i cittadini».

Roberto Speranza incentiva lo Smart Working

Speranza osserva la condizione attuale degli altri paesi comunitari, la Francia in primis dove ormai la situazioni è fuori controllo.

Anche su questo punto interviene il Ministro: «Il Paese è più forte rispetto a marzo-aprile – avrebbe aggiunto Speranza – Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare su quei livelli» Nei prossimi provvedimenti Speranza anticipa che si farà attenzione ad effettuare una distinzione capillare tra attività essenziale e non essenziale.

Questo sarebbe l’unico modo per attuare una vera ed efficace misura contro la diffusione del contagio. Promosso lo Smart Working, già applicato nella prima fase dell’emergenza Covid, sarà presente maggiormente nei prossimi mesi: «mossa netta sullo smart working», arrivando «anche al 70-75%». Sulla movida, uno dei punti più chiacchierati, il Ministro afferma quanto già è emerso negli ultimi giorni: «Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più, capiamo se una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti».

«Ci sono ancora luoghi in cui la mascherina non è utilizzata: sport di contatto – ad eccezione dei professionisti che seguono i protocolli». Il Ministro chiede alle Regioni di coadiuvare per adottare delle misure efficaci sui singoli territori.

