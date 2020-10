Eleonora Incardona, stacco di coscia totale: vestito nero sexy – FOTO

Eleganza super per la web influencer Eleonora Incardona: vestito sexy e alla moda accende i desideri dei follower di Instagram

Prestazione da 100 e lode per la cognata della giornalista di DAZN, Diletta Leotta, ammirevole per un evento tipico del posto. Parliamo naturalmente di Eleonora Incardona, la web influencer, con raffinatezza ed eleganza da vendere.

La 28enne è la fidanzata di Mirko Manola, nonchè fratellastro “matrigno” della conduttrice siciliana. La bellezza, come di consueto, dallo stile della famiglia è una prerogativa sin dalle prime “battute” della sua crescita personale. Non a caso il suo curriculum vanta di un gettone di presenza in “Veline” e una partecipazione a Miss Italia 2010.

Niente male per una come lei, molto spesso snobbata, a causa dell’avvenenza sportiva dell’altra componente di famiglia. Ma basta davvero poco per Eleonora, per riprendersi la scena e le sue ambizioni ritornano in auge, alla stessa maniera della luna che splende nel mare.

Come parte della sua famiglia, anche lei ama lo sport, come tifosa della Juventus e praticante di golf, una delle sue passioni più grandi, che ha ereditato. Non a caso il suo profilo Instagram, dove vanta più di 200 mila likes la riconosce nel segno delle “palline in buca”

Eleonora Incardona, bellezza d’incanto milanese: pronta per “Miss Mondo”

L’ex Miss Italia, Eleonora Incardona dunque sta pian piano scalando le gerarchie tra le web influencer più note dell’epoca e non dimostra di avere alcun timore di dimostrare a tutti alcune componenti che l’hanno resa nota fra il pubblico.

L’eleganza e la bellezza sublime e mediterranea, che contraddistingue le donne del sud Italia. Ma nel suo cassetto dei sogni abita anche dell’altro. Sarà il frutto di un durissimo lavoro di workout, ma Eleonora non ha davvero nulla da invidiare a nessuna con quel fisico a “cinque stelle”, che rasenta la perfezione.

L’ultima trovata su Instagram racconta di una donna al centro dell’attenzione in una delle attrazioni turistiche maggiori di Milano: il Castello Sforzesco. E’ quì che si concentra la libidine dei fan di Eleonora, baciata dal sole mattutino con indosso un outfit nero brillantinato, sinonimo di classe “sopraffina” e costruito in apposito, per le modelle in rampa di lancio come lei.

Doppio stacco di gamba ai lati del vestito, mentre più sù in vità regnano incontrastate due curve sensazionali che la incoronano com Miss mondo per l’occasione

