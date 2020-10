Elisa De Panicis coperta veramente di poco è una bomba erotica – FOTO

Elisa De Panicis ha deliziato il suo pubblico con una foto da infarto: la ragazza mette in mostra il suo splendido fisico.

Elisa De Panicis è una delle modelle ed influencer più seguite in Italia. La ragazza ha un account Instagram che vanta 1 milione di follower. La 28enne, nella sua carriera, ha preso parte anche al ‘Grande Fratello Vip’ venendo eliminata dopo poche settimane. Qualche settimana fa, e precisamente al ‘Festival del Cinema di Venezia’, la classe 1992 si è baciata con l’amica Mila Suarez. La De Panicis, in ogni modo, continua a postare scatti stupefacenti in rete facendo letteralmente impazzire tutti. La nota influencer, poco fa, ha condiviso uno scatto con il suo fisico in bella mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno è incontenibile, questa volta il vestito non regge. Seno fuori – FOTO

L’incredibile scatto di Elisa De Panicis: si vede tutto

Visualizza questo post su Instagram Lolita 💋🇮🇹 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 17 Ott 2020 alle ore 6:10 PDT

Elisa, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino che mette in risalto il suo splendido corpo. Una buona porzione del suo décolleté sexy è in bella vista mentre le sue gambe da urlo conquistano la scena con disarmante facilità. Il suo viso è di una bellezza incantevole, le sue labbra carnose non passano comunque inosservate. Il post ha già raccolto 9.500 cuoricini. “Pazzesca”, “Sensuale, affascinante, erotica e bellissima”, “Semplicemente stupenda”, si legge tra i commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Ferragni baciata dal sole sembra una statua, che bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram After midnight 💥 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 29 Set 2020 alle ore 2:20 PDT

La nativa di Desio, qualche settimana fa, decise di fare un grandissimo regalo ai fan postando uno scatto con il suo lato B spaziale in primissimo piano. La carica erotica delle sue fotografie non è quantificabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter