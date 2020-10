La conduttrice di Mediaset Federica Panicucci è pronta per un’intervista davvero mozzafiato, in qualità di ospite della Toffanin a “Verissimo”

Outfit emozionante per Federica Panicucci, la conduttrice di Canale 5 e del palinsesto mattutino “Mattino Cinque“, dove ha sempre riservato un pizzico di commozione tra gli ospiti presenti in studio.

Questa volta l’appuntamento con le “lacrime” è toccato a lei in prima persona, quando in una delle ultime puntate ha fatto pubblicità del suo libro, in uscita il prossimo 20 Ottobre e dal titolo “Il coraggio di essere felice”. E’ evidente il tema dell’autobiografia di Federica che non ha mai amato far parlare di sè, se non attraverso gli altri.

Il testo in uscita è l’occasione giusta per lei, di entrare nel suo mondo di idee e far capire agli altri, fin dove è possibile ricercare la gioia sentimentale, che ha sempre abitato nel suo spirito gioviale e positivo nella vita professionale e personale.

Il sorriso è uno dei pilastri portanti della sua femminilità, così come le emozioni, che dalle sue parti non mancano mai. Questa volta però la conduttrice è pronta a recitare un ruolo di secondo piano, pronta per una ospitata davvero imperdibile.

Parliamo di Silvia Toffanin e del suo programma “Verissimo“, dove nel pomeriggio di oggi saranno ospiti Gabriel Garko, dopo il coming out al Grande Fratello Vip, insieme ad Eva Grimaldi per raccontare del loro passato.

In una puntata ricca di sorprese non mancherà Federica Panicucci, in qualità di rivelatrice di nuove sorprese del suo testo autobiografico, che ripercorre quasi interamente la sua vita, finora protagonista di un continuum dietro le quinte.

Qualche ora prima del grande evento in studio, Federica viene immortalata dai fotografi con un abito davvero chic. Un “profumo” d’eleganza divina che le dona appieno, considerato il sorriso sempre stampato sulle labbra, anche nei “fuori onda”.

I follower non hanno fatto mancare il loro “abbraccio” caloroso ed emozionante, inondando di likes e commenti positivi, l’anteprima sontuosa della Panicucci: “Bellissimo questo abito!! Complimenti bellissima te che lo indossi divinamente!; La meraviglia, la bellezza, la classe, la dolcezza… questa é Federica 😍; Che eleganza….che donna…stratosferica💣💣💣💣💣💣”

