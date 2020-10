Il venerdì tutti collegati con Canale 5 per la consueta puntata del Grande Fratello Vip. Durante la rubrica la linea del tempo, Adua Del Vesco ha fatto una rivelazione al dir poco scioccante.

Adua Del Vesco, una delle protagoniste molto discusse di questa Edizione , ha parlato durante la linea del tempo e lo ha fatto senza mezzi termini e senza lasciare nessun dubbio. Una brutta avventura, la peggiore, che ti possa capitare in adolescenza. “Era il 2004, ero solo una ragazzine ingenua, carina, che forse attirava l’attenzione per il suo viso angelico… All’età di 12 anni ho subito uno stupro, che mi ha molto condizionata nel mio rapporto con gli uomini. Sono cose che sicuramente si va avanti e si superano, ma non si dimenticano perché avevo solo 12 anni, perché ero una bambina e perché non dovevo subire quello che ho subito. I miei occhi non dovevano vedere quello che hanno visto”.

Un racconto da brividi da parte della donna in una delle clip mostrate durante la serata. Una storia che sicuramente ha segnato la giovane in gioventù. Una zavorra che lei dice di “aver rimosso, e di non aver mai raccontato a nessuno”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Luis Suarez, felice anniversario con la Lady: la FOTO ricordo indelebile

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>GF Vip, Paolo Brosio comunica il risultato del secondo tampone

Non solo Stupro ma Anoressia e Depressione

Massimiliano e Adua (foto da Getty Images)

Non solo lo choc dello stupro per la bella attrice di fiction Adua Del Vesco. Non solo questo momento buio purtroppo per lei. Nella vita ha sempre sognato di recitare, ci è riuscita ma senza non pochi ostacolo. Anoressia e depressione infatti hanno accompagnato un periodo della sua vita. Tornando al fatto confessato la ragazza ha solo il pentimento di non aver mai denunciato lo stupratore e di aver tenuto tutto dentro, segnando cosi gli anni che dovevano essere i più belli per lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Un’avventura che nessuna donna dovrebbe vivere. Una storia davvero triste che deve far riflettere le persone che tendono a tenere dentro queste vicende, forse per la troppa fragilità interiore che si ha a 12 anni. Adua ha voltato pagina e vuole farsi chiamare Rosalinda, è la cosa che vuole di più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter