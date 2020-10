GF Vip: rivelata la storia d’amore di Guenda, Maria Teresa Ruta non approva la relazione

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda, ha ricevuto una sorpresa da una persona speciale ma la madre non sembra approvare totalmente la storia d’amore

Una puntata ricca di sorprese per Guenda Goria che nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata salvata dal pubblico che l’ha voluto ancora nella casa. Ma non solo, chiamata nella stanza delle sorprese la ragazza ha ricevuto una lettera da una persona molto speciale per lei. Un clip lanciata da Alfonso Signorini la vedeva rispondere più volte ai suoi compagni di avventura di essere single, dopo aver concluso una storia di quattordici anni. In realtà esiste un attuale compagno, la cui identità è stata svelata proprio dalla diretta interessata.

La storia d’amore tra Guenda e Telemaco: Maria Teresa Ruta non approva

L’uomo in questione è Telemaco Dell’Aquila e i due si sarebbero incontrati in Africa dove sembra essere nato un rapporto speciale. “Abbiamo condiviso momenti di difficoltà. Io sono uscita da una relazione lunga e ho ancora tante macerie e anche lui“, ha raccontato Guenda, “È nata come un’amicizia e lui mi ha detto che dalle macerie non si costruisce nulla. Poco prima del GF abbiamo iniziato a mettere insieme queste macerie“.

Dopo aver ammesso di pensarlo molto la concorrente, si è trovata a leggere alcuni articoli apparsi sul web negli ultimi giorni. Protagonista la moglie di Telemaco che l’accusava di avergli rubato il marito. Guenda ha spiegato con la diplomazia che la contraddistingue che la coppia è in realtà separata e lei stessa aveva conosciuto in precedenza la donna. “Non mi sta bene se qualcuno vuole ottenere notorietà sulla mia pelle” ha poi sottolineato. “A questo punto invito lui a fare ciò che ritiene più giusto, a intervenire“.

A questo punto Signorini ha chiesto cosa ne pensasse di questa situazione Maria Teresa Ruta che ha ammesso di essere all’oscuro di questi sviluppi. “Non ne sapevo nulla“, ha dichiarato, e su richiesta del presentatore non ha tentennato quando si è trattato di dare o meno la sua benedizione. “No, non benedisco quest’unione“, spiegando poi di non avere nulla contro di lui ma “Vorrei che lei vivesse la giovinezza che non ha mai vissuto, che si divertisse, che trovasse uno scapestrato“.

Telemaco ha quasi 50 anni mentre Guenda appena 30. Anche la sua relazione precedente l’ha vista condividere la sua vita con un uomo molto più grande di lei e per Maria Teresa la figlia dovrebbe trovare qualcuno di più giovane. Nonostante tutto sottolinea di lasciare ovviamente libera scelta a Guenda ma se fosse per lei la relazione non avrebbe futuro.

