Grande Fratello Vip, presentato il nuovo concorrente. Dentro la casa: “Lo conosciamo”

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip che andranno a rivoluzionare le dinamiche interne: nella puntata di ieri è stato presentato il primo nuovo concorrente

Iniziata da poco più di un mese, questa edizione del Grande Fratello Vip ha già visto due squalifiche e un abbandono. Questo e l’ormai quasi conferma ufficiale del suo prolungamento ha portato gli autori a dover correre ai ripari. Ecco quindi che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia dei nuovi volti noti. Il primo è stato presentato ai concorrenti proprio nella puntata di ieri sera, sebbene non sia stato svelata la sua identità ma solo la sua sagoma. Andrea Zelletta sembrava averlo riconosciuto, ma gli indizi di Alfonso Signorini e le voci degli ultimi giorni portano a un nome differente.

Stefano Bettarini entrerà in casa lunedì prossimo?

Una volta mostrata la sagoma dell’individuo ai concorrenti in casa sono partite le toto scommesse. “Lo riconoscete?“, ha chiesto Signorini, “Vi posso dire che è un uomo“. Secondo Andrea Zelletta si tratterebbe di Simone Susinna che il pubblico ha già avuto modo di vedere all’Isola dei Famosi. Il conduttore non conferma né nega, ma un paio di risposte fanno pensare che non si tratti di lui. Innanzitutto l’età, l’uomo ha sui 45 anni. “È single?” -chiedono le donne- “È di tutte“, risponde Alfonso.

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce sull’entrata di un personaggio che il pubblico conosce bene e che ha già partecipato alla prima edizione dei GF Vip. Si tratterebbe di Stefano Bettarini. L’ex calciatore entrerebbe per smuovere le dinamiche interne e avrebbe anche del potenziale per farlo. In passato ha infatti avuto un flirt con Dayane Mello e un mezzo battibecco con Pierpaolo Pretelli, che avrebbe provato a contattare la sua fidanzata Nicoletta Larini dopo l’esperienza a Temptation Island.

Secondo il blogger Davide Maggio la sua partecipazione è confermata, ma se si tratti davvero di Bettarini il pubblico lo scoprirà in puntata lunedì prossimo quando il “concorrente misterioso” farà il suo ingresso nella casa. Nel frattempo è certa la partecipazione di Paolo Brosio, finalmente guarito dal covid, mentre Signorini ha promesso l’entrata di un ragazzo gay, “su richiesta di Tommaso Zorzi“. Il toto nomi continua.

