Grande Fratello, lite furiosa nella casa tra due donne

Al Grande Fratello Vip si alza la voce e gli animi si scaldano. Life furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando

Si scaldano gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip che quest’anno spopola con picchi di ascolto incredibili e un interesse inaudito. Prima le lacrime nella casa più spiata d’Italia in seguito alla comunicazione data ai concorrenti da parte degli autori della seconda ondata di Covid-19 nel nostro Paese.

Era giusto comunicare loro cosa sta accadendo fuori, aggiornandoli sul fatto che la situazione Covid stia degenerando. A quanto pare, in confessionale gli autori hanno comunicato agli inquilini che tutti i loro cari stanno bene. Ma l’ansia e la preoccupazione è scattata nella casa.

Tommaso Zorzi in ansia ha detto qualcosa come “non possono lasciarci così”. In ogni caso le reazioni sono state tra le più diverse, chi ha ballato e chi si è mostrato molto preoccupato Massimiliano Morra. Ma oltre a questo gli animi sono molto caldi in casa. E le protagoniste di una nuova lite sono le donne.

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Celentano, a telecamere spente il gesto clamoroso

Grande Fratello, la Orlando e la Gregoraci alzano forte la voce

Si tratta di Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando che hanno messo a soqquadro la casa con le loro urla. Pare che l’ex di Briatore abbia detto di voler passare una bella serata organizzata dal Gf Vip mentre Stefania Orlando e Matilde Brandi cercavano di chiarire rispetto a quanto era stato detto ieri in puntata. La Orlando non ha apprezzato la frase della Gregoraci ed è esplosa.

“Con me caschi veramente male” le parole di Stefania che accusa Elisabetta di usare l’aggettivo cara nei suoi confronti dicendo anche “è una novità che in questa casa non si litighi?”. La Orlando esprime la volontà di farla uscire fuori dalla casa e così la showgirl le intima “nominami” e poi ancora: “Non mi alzi la voce quando esprimo un pensiero”. E così un botta e risposta senza un reale e qualificato motivo.

LEGGI ANCHE –> Covid al Grande Fratello: lacrime e paura nella casa

Le due si sono scaldate molto e hanno acceso la temperatura in casa. Si nomineranno a vicenda davvero lunedì? Staremo a vedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.