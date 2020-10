Ilary Blasi, la showgirl ritorna dopo il grande lutto del marito

Dopo la morte di Enzo Totti, Ilary Blasi interrompe il suo silenzio sui social con una foto che esprime il suo stato d’animo.

Non sono stati giorni facili per la famiglia Totti, dopo la morte di Enzo Totti, padre dello storico capitano della Roma. L’uomo si è spento all’età di 73 anni all’ospedale Spallanzani della Capitale, dove l era ricoverato per Coronavirus. Le sue condizioni erano gravi da diversi giorni e per questa ragione era stato separato dalla famiglia. In un post sui social, il calciatore ha espresso tutto il suo dolore per aver dovuto lasciare il padre “da solo” nei suoi ultimi momenti di vita. “Vorrei poter ancora sentire la tua voce” ha detto Il capitano. “Mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie”.

Ilary Blasi, il ritorno sui social dopo la morte di Enzo Totti

Al contrario del calciatore, la moglie Ilary è rimasta in silenzio sui social. Il suo ultimo post risale a due settimane fa, più precisamente al 29 settembre, ed è un post di auguri per il marito. La coppia è molto unita e la donna ha voluto o forse sentito il bisogno di onorare il lutto del suocero. La Blasi è dunque scomparsa dai social, che di solito aggiorna quotidianamente. Poi ieri, la prima storia dopo la morte di Enzo Totti: un cielo grigio, come il suo umore.

Il funerale di Enzo Totti si è tenuto alcuni giorni fa e ha visto presenti anche i figli più grandi della coppia, Chanel e Cristian.

