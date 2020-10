Inter-Milan: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021, è in programma sabato 17 ottobre alle 18: vediamo probabili formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Milan è la quarta giornata di campionato di Serie A. Alle 18 di sabato 17 ottobre, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra nerazzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Stefano Pioli. Inter e Lazio si sfidano dopo rispettivamente al pareggio esterno contro la Lazio e alla vittoria interna contro lo Spezia.

L’Inter è reduce dal pari per 1-1 a Roma, dove è passata in vantaggio con il gol gol di Lautaro Martinez, a cui hanno risposto i padroni di casa con la rete di Sergej Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il Milan, a decidere il match per 3-0 sono state la doppietta di Rafael Leao e i gol di Theo Hernandez.

Inter-Milan: dove vedere la sfida in tv e streaming

La quarta giornata di Serie A di sabato che vede l’Inter di Conte e il Milan di Pioli a confronto sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (202 e 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati potranno seguire il match anche attraverso l’applicazione di streaming Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android). Infine la gara verrà trasmessa anche su Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Inter-Milan: le probabili formazioni

Sensi è il solo squalificato. Indisponibile Vecino, contagiati dal Coronavirus invece Radu, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Young. L’unico dubbio di Antonio Conte si concentra solo tra Vidal ed Eriksen.

Tre i dubbi di formazione anche per Stefano Pioli per la partita di sabato. Da decidere se schierare Bennacer o Tonali, Saelemaeker o Castillejo. Non faranno invece parte del match gli indisponibili Musacchio, Conti e Rebic. Due invece i contagiati: Gabbia e Duarte.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter-Milan: l’arbitro del match

A dirigere la terza giornata di campionato tra Inter e Milan allo stadio San Siro di Milano sarà il fischietto di Maurizio Mariani di Aprilia. Gli assistenti arbitrali invece saranno Alessandro Costanzo e Daniele Bindoni. Il quarto ufficiale sarà Fabio Maresca, l’arbitro VAR Massimiliano Irrati e l’assistente VAR Ciro Carbone.

Inter-Milan: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 172 volte in Serie A. 66 vittorie per l’Inter, 55 i pareggi e 51 successi per il Milan. L’ultima vittoria della squadra rossonera in campionato risale al 31 gennaio 2016, quando il Diavolo si impose con netto 3-0, frutto delle reti di Alex, Bacca e Niang. Dopodiché si sono registrare 5 vittorie per la formazione nerazzurra, di cui 4 nelle ultime 4 partite, e 3 pareggi.

