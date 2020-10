Jessica Melena, shorts corti e collant sexy: bellezza da brividi – FOTO

Foto sexy su Instagram per Jessica Melena, lady Immobile è uno schianto di bellezza mai vista prima d’ora: outfit da brivido

Meglio conosciuta come Lady Immobile, Jessica Melena non ha dato respiro ai follower di Instagram con quel primo piano da brivido lungo la schiena. La sua bellezza è davvero inarrestabile, d’altronde come il marito sempre pronto a “buttarla” dentro.

Parliamo della vena realizzativa dell’attaccante della Lazio, che ha iniziato la stagione con un gol all’attivo, mentre in nazionale c’è mancato davvero poco, affinchè timbrasse il cartellino per una vittoria che avrebbe avuto il sapore della qualificazione alle fasi eliminatorie della Nations League per gli azzurri di Mancini.

Nel 2017 Jessica ha fatto il primo salto tra i big dello spettacolo, nel film documentario “Le Capitane” in onda su Spike TV. Ma non ha impiegato troppo tempo per decidere definitivamente cosa fare della sua vita. Alla fine la scelta è ricaduta sul fare la mamma a tempo pieno. In questo periodo si sta occupando del terzogenito Mattia, ma non ha nascosto che un giorno si iscriverebbe volentieri alla liste dei ballerini di Ballando Con Le Stelle, coltivando così la sua passione.

Jessica Melena, eleganza stratosferica: zittiti gli haters

Lady Melena non è mai banale quando c’è da mettere in mostra la sua notorietà già acquisita, in parte grazie al marito calciatore Ciro Immobile. Jessica ha davvero tanto talento da vendere ed è un peccato non vederla all’opera tra le fashion girl più rappresentative dei giorni nostri.

Jessica Melena ha già avuto un passato tra le diverse partecipazioni ai concorsi di bellezza: viene insignita prima come Miss Mediterraneo e poi Miss Peugeo. Per il resto la sua popolarità ha continuato a “mietere” consensi, direttamente sui social network.

Instagram è il pilastro principale della sua quotidianità, avvolta quasi interamente nel “grembo” della sua splendida famiglia. Tra uno scatto di felicità con bomber Ciro e una “coccola” per i figli, Jessica dimostra di avere davvero tanto talento da vendere.

Seduta nel soggiorno di casa, l’outfit sexy è l’elemento meno vulnerabile della sua spettacolare eleganza. Shorts corti e collant sensuali da brivido lungo la schiena. Jessica Melena, questa volta ha davvero scalato le gerarchie di preferenza tra i follower: chapeau!

