Justine Mattera , mette tutto in mostra : seno esplosivo – Foto

Justine Mattera. La showgirl americana, adottata dall’Italia, pubblica uno scatto ad alto contenuto erotico. Un tripudio di sensualità

Deve aver sicuramente fatto un patto con il diavolo. La showgirl nativa di New York, Justine Mattera, è cristallizzata nel tempo. La sua bellezza non accenna a sfiorire. 49 anni e ancora l’aspetto fresco e delicato, identico alle prime volte in cui è apparsa in tv, sugli schermi italiani. Corpo tonico e sinuoso, frutto delle dure sessioni di allenamento che lei stessa immortala su Instagram.

Sono stati i suoi tratti così somiglianti all’iconica star di Hollywood, Marylin Monroe che l’hanno portata alla ribalta, facendola conoscere al pubblico circa 20 anni fa.

Visualizza questo post su Instagram

Fin da giovanissima ha avuto una predilezione per l’Italia. Viaggia verso il nostro Paese proprio per studiare letteratura italiana, inconsapevole che quella scelta le cambierà la vita. Fu scoperta infatti durante una vacanza studio a Firenze. Joe T. Vannelli, produttore musicale, le fa incidere un primo singolo. Incontra successivamente Paolo Limiti. Il conduttore, autore e produttore televisivo s’innamora perdutamente di lei, sia dal lato artistico che da quello personale. Sarà sua partener nella trasmissione Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003. I due si sposano, lasciandosi però nel 2002, anche se il legame affettivo rimarrà sempre solido, fino alla morte del presentatore tv.

Ritrovata la felicità tra le braccia di Fabrizio Cassata, adesso è mamma di di Vivienne e Vincent.

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger al naturale, come mamma Eva l’ha fatta – FOTO

Justine Mattera, sogno bollente su Instagram