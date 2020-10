Loredana Lecciso sbotta: “Sono stata tradita” la reazione di Al Bano stupisce

Il gossip torna a parlare della coppia Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Ecco cosa è successo alla donna, il cantante afferma: “Colpa mia”

Loredana Lecciso non riesce più a stare zitta e così in un’intervista rilasciata sul settimanale Oggi rivela qualcosa che la riguarda in prima persona. Dopo aver commentato la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl oltre a giudicare alcune dinamiche strane all’interno della casa, ha rivelato anche un aneddoto che le riguarda. Si tratta di un tradimento, così avrebbe detto, e le sue parole hanno incuriosito il web.

Loredana Lecciso, Al Bano la colpa del tradimento

Loredana Lecciso durante l’intervista ha svelato che o che avrebbe dovuto avere un ruolo molto importante nella nuova edizione dello show e ha quindi puntato il dito proprio contro il conduttore Alfonso Signorini. “Signorini mi ha chiamata dicendomi che ipotizzava me per il ruolo d’ opinionista“. Soltanto una chiamata, poi nessun seguito. “Così come si è fatto vivo, è sparito, non l’ho più sentito e non se n’è fatto niente”. Il conduttore ha infatti offerto il ruolo a Antonella Elia che aveva partecipato alla precedente edizione. La Lecciso dal canto suo si sente tradita dal conduttore, ma alcune voci danno la colpa di quanto accaduto ad Al bano.

Il cantante, infatti, non ha mai nascosto la sua contrarietà al fatto che la Lecciso comparisse in televisione e in una recente intervista al Corriere della sera aveva dichiarato che fosse per lui, la compagna dovrebbe restare a casa e abbandonare il ruolo di showgirl. Forse Signorini avrà sentito la pressione del cantante ed ha fatto dietro front? Intanto la Lecciso pensa già alla prossima edizione.

