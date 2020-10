Ludovica Pagani versione derby di Milano, il seno fa da padrone – FOTO

Ludovica Pagani si prepara per il derby di Milano, semplicemente magnifica. Outfit sexy ed il seno fa da padrone, il social in tilt per la bellissima giornalista.

Ludovica Pagani, la bellissima giornalista con la passione per il grande calcio stupisce sempre. Sui social infatti appare con un outfit davvero particolare, creato appositamente per lei. Un abito a tema Inter-Milan; sembrano quasi due bandiere delle rispettive squadre calcistiche intrecciate e che danno origine ad un vestito pazzesco; scollo profondo che mette il risalto il lato A perfetto e sexy della Pagani con uno spacco vertiginoso che mostrano le sue gambe toniche. Un modo sicuramente audace per lanciare il derby di Milano, la giornalista infatti accanto alla foto scrive: Pronti per il ritorno della Serie A? Si parte subito con il botto con Inter – Milan, quale sarà il risultato esatto del match e il primo marcatore? Commentate sotto, c’è una sorpresa per voi”. Nonostante l’invito della Pagani di commentare il post scrivendo quello che secondo ognuno potrebbe essere il risultato del match, non mancano i commenti di apprezzamento per la Pagani.

LEGGI ANCHE ->Covid-19 Silvio Berlusconi, decisione choc dopo la positività

Ludovica Pagani, in attesa del derby di Milano

Vai su successivo per vedere le foto della bella Ludovica

Il derby di Milano sarà oggi alle ore 18:00, la quarta giornata di Campionato di Serie A. Il Milan può contare su Zlatan Ibrahimovic, che oggi ritorna a giocare dopo aver trascorso la quarantena presso la sua abitazione a causa della positività al Covid-19 riscontrata qualche settimana fa. Un motivo in più per l’Inter per fare bene, ma non si dichiara minacciata dal ritorno del calciatore svedese. Sicuramente per l’Inter è un’occasione valida per ottenere tre punti in casa e tentare così di avere il primo posto – sempre dipende dal risultato dell’Atalanta impegnata attualmente a Napoli.

LEGGI ANCHE ->Bianca Atzei | bellissima anche con gli occhi tristi | FOTO

Certamente un campionato particolare quest’anno a causa dell’emergenza Covid, ma i tifosi sono sempre lì, incollati alla TV per sostenere la propria squadra del cuore e la presenza di Ludovica Pagani addolcisce ulteriormente i weekend di Campionato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.