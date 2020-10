Marica Pellegrinelli, positiva al tampone. La sua reazione su Instagram

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti ha appena scoperto di essere positiva al Coronavirus. Subito la notizia fa il giro dei social

Marica Pellegrinelli è risultata positiva al Coronavirus e lo annuncia su Instagram per condividere la notizia con i suoi fan. Mal di testa, mal di ossa e nausea, così l’ex moglie del cantante Ramazzotti ha voluto approfondire il suo stato di salute ed ecco la sorpresa. “Il tampone è risultato positivo” – ha detto sui social. Per fortuna nessuno dei suoi cari o persone con cui ha avuto contatti in questi ultimi giorni ha riscontrato lo stesso problema.

Marica Pellegrinelli, il messaggio su Instagram

“Ho passato due giorni con un mal di testa molto forte, nausea e ossa rotte. Nessun problema a livello aereo” – ha infatti rivelato sui social la Pellegrinelli, appena scoperto il risultato del tampone. Ora sembra stare meglio, tuttavia ha già adottato tutte le misure precauzionali del caso. Dovrà rimanere per 10 giorni in isolamento, durante i quali ha già annunciato che leggerà molto, si prenderà del tempo per sé e si occuperà un po’ della casa: “Devo sistemare i giochi dei bambini, che è una di quelle cose che mi sogno la notte”.

Visualizza questo post su Instagram A head full of dreams 🗽 Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 12 Ott 2020 alle ore 9:49 PDT

Anche il suo profilo Instagram è fermo a quattro giorni fa, questi giorni saranno per la Pellegrinelli un momento di relax e isolamento non solo fisico ma anche mentale. Staccare la spina dalla routine ogni tanto è quello che serve.

