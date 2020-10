Miriam Leone, l’attesa per il grande evento sta per finire: diabolica – FOTO

L’attesa per il nuovo evento che vedrà protagonista Miriam Leone nei panni di attrice di successo sta per finire…

Sta per arrivare finalmente il successo sul grande schermo per la fantastica e amatissima web influencer, Miriam Leone. In un tripudio di piacere e sensualità, Miriam vestirà i panni di attrice protagonista in un film che andrà di scena, nelle sale cinematografiche il prossimo 31 Dicembre.

Le nuove foto con l’intero cast si registrano in quel di Milano e riguardano la pellicola cinematografica di “Diabolik”, il film dei Marinetti Bros, scritto da Michelangelo La Neve. Miriam Leone vestirà i panni di donna trasgressiva nell’animo e fuori e la potremo ammirare così nelle vesti dell’artista Eva Kant.

Quest’ultima avrà un ruolo inedito in un contesto cinematografico thriller, ambientato nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60. Eva rappresenterà la “fiamma” dal cuore indiavolato di Diabolik, interpretato da Luca Marinelli, che insieme alla sua donna darà spettacolo in un racconto romantico ed entusiasmante.

Valerio Mastandrea vestirà i panni dell’ispettore Ginko, il terzo “anello” caratterisitco della pellicola cinematografica “rovente”, che si metterà alla ricerca delle loro tracce. Insomma ci sarà da divertirsi per il pubblico, che ha sempre apprezzato, anche dal vivo, le performances di Miriam Leone

LEGGI ANCHE —–> Chiara Ferragni e Fedez all’ecografia di controllo: ma lei sta sempre sul telefonino!

Miriam Leone, protagonista di bellezza e sensualità