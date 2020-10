Oggi è impegnato a Ballando con le Stelle, chi è questo bambino?

Si tratta di uno dei concorrenti più chiacchierati delle edizioni di “Ballando con le Stelle”. Nella foto è un bambino vispo ma anche oggi colpisce per la sua allegria

Conduttore radiofonico e televisivo nato il 29 gennaio 1977 a Roma. Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca, ereditiera di una famiglia toscana tra i suoi antenati c’è anche il Conte Ugolino, citato per fino nella Divina Commedia di Dante. Inizialmente viene riconosciuto solo dalla madre, il padre decide di rientrare nella sua vita solo dopo i cinque anni, facendogli aggiungere al cognome anche quelli paterni Verecond Scortecci.

Rispetto a qualche anno fa in cui lo si vedeva alla conduzione di Pechino Express molto in carne, ad oggi ha perso ben 25 chili che lo rendono un bell’uomo attraente che certamente non passa inosservato.

Stiamo parlando di Costantino Della Gherardesca che oggi vediamo felice a “Ballando con le Stelle” assieme a Sara Di Vaira, ma che nella sua infanzia ha subito grandi torti in termini di autostima personale. A causa dei forti attacchi di ansia che dimostra fin da molto piccolo, i genitori decidono di mandarlo a studiare in collegio svizzero, per poi passare a 14 anni in Inghilterra.

In questi anni difficili in suolo britannico, durante i quali inizia a scoprire la sua sessualità, il presentatore inizia a fare abuso di droghe e alcool, e ci vorrà un lungo percorso per uscire da questo tunnel. Si laurea però con successo in filosofa al King’s College London, ed è a quel punto che il presentatore dà il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, “Spareggio?