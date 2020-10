Serena Garitta, bellezza al mare con un amico speciale di famiglia – FOTO

Iniziativa piacevole per Serena Garitta, rilassata e splendente come una Venere di fronte al mare e in compagnia di un amico di famiglia

E’ già da un pò di tempo a questa parte che Serena Garitta ha allontanato i riflettori dei grandi show televisivi dal suo primo piano di semplicità. Il suo successo più grande finora è targato “Grande Fratello“, il reality che nel lontano 2004 la incoronò vincitrice dell’edizione, dalla quale uscirono fuori tanti volti, ancora oggi molto noti.

Durante la sua carriera, Serena può vantarsi di una dote che l’ha aiutata a farsi sicuramente spazio nel mondo dello spettacolo, il sorriso. E’ proprio per questo che è stata scelta tra le personalità di spicco a ricoprire un ruolo di “inviata” di alcuni programmi. Parliamo di Lucignolo, Domenica Live, Comedy Club e Pirati dove ha sicuramente aumentato il suo appeal mediatico.

Oggi il personaggio televisivo preferisce “bazzicare” nel mondo dello spettacolo sportivo e più precisamente su Sportitalia. Quì Serena Garitta ricopre un ruolo ben definito, nelle vesti di presentatrice di Lottomatica e pubblicità di scommesse varie.

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Incardona, stacco di coscia totale: vestito nero sexy – FOTO

Serena Garitta, bellezza inconfondibile al mare: “Lo faccio con lui…”