Tragico lutto per una star della musica italiana: “Non ti dimenticherò mai”

Nelle scorse ore è venuta a mancare parte del “cuore” di una delle star più acclamate del mondo della musica: “Mi mancherai”

Si tratta di una delle personalità più accese e gradite della musica italiana, che oggi piange il dolore per la morte di un congiunto. La personalità in questione ha incantato tutti con il suo inarrivabile talento vocale. Insime agli artisti del momento è riuscita a rendere, in poco tempo, “magico” tutto ciò che le circondava.

Un “genio” dell’innovazione musicale che ha bagnato l’esordio tra i più grandi autori della musica italiana, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2005, nel quale ha sorpreso il pubblico dell’Ariston e dunque delle grandi occasioni, con la presentazione dell’album “Galleggiare“. Quest’ultimo rappresenta il primo “ingegno” musciale della discografia Warner Music Italy.

Quattro anni dopo ha di nuovo fatto scalpore con la pubblicazione in Aprile 2019, di “Vita da Artista“, pubblicata sul canale Youtube, dove ha guadagnato un bottino di odiens di tutto rispetto: circa 15.000 visualizzazioni.

Proprio in questo periodo la sua fama di artista musicale ha superato i confini regionali, vedendola realizzata nelle vesti di protagonista di un tour nazionale musicale. Da Cerisano, Rovigo, Rimini, Lecce, fino a Milano, la ciliegina sulla torta per un futuro assicurato.

I follower si stringono forte al dolore dell’artista

Non solo i viaggi nel “pozzo” dei suoi sogni, ma anche uno stile di musica jazz che accompagna il pubblico in seno alla dolcezza del suo spirito. Lei è anche un’assidua frequentatrice della casa e dei valori fondanmentali della vita, come la famiglia.

Non a caso su Instagram regna parte della sua notorietà, tra scatti in dolce presenza del figlio, al quale riserva sempre tanta tenerezza e suono melodioso delle sue note musicali, in compagnia di qualche amico.

“Un abbraccio forte forte a Serena Brancale“, che in questi giorni ha perso la madre. I follower, così si stringono fortemente al suo cuore, oggi addolorato, ma un domani, base di partenza per tirare fuori tutto l’orgoglio d’improvviso perduto.

Le parole di Serena su Instagram, dove ha pubblicato l’immagine in primo piano della madre sono davvero “toccanti” e non lasciano spazio ad altri vocaboli di dolore se non ad una dedica finale, speciale da parte della figlia: “Ciao Luce mia, AMORE MIO INFINITO“

