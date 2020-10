Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, scatta il bacio: web in delirio – VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, scatta il bacio: web in delirio. Sono due dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, e stasera si sono scambiati un bacio

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sicuramente una delle coppie più amate di questo Grande Fratello Vip. La loro amicizia ha fatto impazzire il web: apparentemente diversissimi, hanno dimostrato di essere legati da un bene sincero che col passare delle settimane è diventato sempre più intenso e più importante. Negli ultimi giorni ci sono state tante liti tra di loro, ma sono riusciti sempre a riappacificarsi: l’ultima c’è stata ieri in puntata, dopo lo scherzo che Tommaso gli aveva fatto giovedì notte. Oggi sono stati più uniti che mai, e con la complicità di un buon bicchiere di vino, si sono scambiati un bacio questa sera.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si baciano: il video è virale

RAGAZZI R A G A Z Z I TOMMASO ED OPPINI

IL BACIO

CE L'ABBIAMO

FATTA STO PER

URLARE#gfvip pic.twitter.com/9uVf5hypEr — federica𓆙 (@bvurnout) October 17, 2020

Tutto è cominciato quando Tommaso ha deciso di improvvisare un gioco: la casa si è trasformata in un attimo in un castello lussuoso pieno di nobili, e il proprietario era Tommaso che ha accolto tutti con un buffo accento francese. Senza mai spogliarsi da questi panni, ha continuato per tutta la sera a parlare con i suoi ospiti, rivelando poi che Francesco (uno degli invitati) era il suo amante. Così è cominciato un gioco tra di loro, flirtavano a tavola e si scambiavano sguardi intensi, e alla fine è arrivato il tanto e atteso bacio.

I fans sono completamente impazziti sui social: negli ultimi giorni i due sono diventati popolarissimi e hanno ottenuto tantissimi consensi dal pubblico. Dimostrando di essere sinceramente legati da un affetto che si porteranno sicuramente anche fuori dalla casa.