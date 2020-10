Valentina Vignali, tutta di jeans e tutto corto. Un fisico da sogno – FOTO

Valentina Vignali è sempre più spettacolare sui social network: la cestista non smette mai di stupire e di incantare.

Valentina Vignali è inarrestabile su Instagram: la cestista è anche una nota influencer e ama aggiornare tutti i giorni il suo profilo con scatti e stories da paura. La nativa di Rimini è dotata di un corpo magnifico e la sua bellezza è difficilmente quantificabile. Ogni suo contenuto viene accolto a ‘braccia aperte’ dai fan, che commentano con entusiasmo. La 29enne, poco fa, ha messo in rete una foto da applausi in cui indossa dei pantaloncini di jeans meravigliosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno è incontenibile, questa volta il vestito non regge. Seno fuori – FOTO

Lo splendido scatto di Valentina Vignali

Valentina è un’esplosione di sensualità nel suo ultimo scatto condiviso in rete. La splendida ragazza indossa dei jeans cortissimi che mettono in evidenza le sue straordinarie gambe. Non solo pantaloncini: anche il lato di sopra è coperto da una camicia di jeans. Il suo outfit, va detto, è molto carino. La Vignali, inoltre, sfodera un sorriso contagioso. La foto sicuramente non è di oggi: come specificato da lei in un commento, l’immagine risale al mese di Giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cam Yaman, l’attrice protagonista di Daydreamer svela cosa c’è tra di loro

La Vignali, qualche settimana fa, condivise una foto da paura in cui mise in mostra il suo splendido lato B.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter