Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 17 ottobre: da Eva Grimaldi a Demet Özdemir

Una puntata di Verissimo davvero ricca quella di oggi, sabato 17 ottobre. Il pubblico freme dalla voglia di vedere l’attrice protagonista di Daydreamer, Demet Özdemir, ma non sarà l’unica ospite

Si prospetta succosa la nuova puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Come sempre saranno numerosi gli ospiti presenti nel salottino di Silvia Toffanin che intratterrà il pubblico con le sue interviste. Ci sarà Eva Grimaldi che, dopo essere stata nominata più volte durante il coming out di Gabriel Garko, è pronta a rivelare la sua verità. L’attrice ad oggi è sposata con una donna ma per diversi anni è stata pubblicamente associata al collega che ha dichiarato di averla amata molto. Sebbene non sia mai stata una relazione fisica, il bene provato era più che vero. Presente anche la conduttrice Federica Panicucci che parlerà di un nuovo progetto lavorativo.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, presentato il nuovo concorrente. Dentro la casa: “Lo conosciamo”

Dopo Can Yaman è la volta di Demet Özdemir

La scorsa settimana il pubblico ha seguito con grande interesse l’intervista realizzata a Can Yaman, protagonista della serie di successo “DayDreamer“. Silvia Toffanin si è assicurata un altro colpaccio: per la prima volta in Italia sarà infatti ospite a Verissimo anche Demet Özdemir, che interpreta Sanem Aydin. I fan sono in visibilio e non vedono l’ora di scoprire cosa avrà raccontato l’attrice.

LEGGI ANCHE -> Antonella Elia, l’ex compagno Eddy Martens: “Litigavamo sempre”

Tra gli ospiti anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro che parlerà del rapporto con il compagno Lorenzo Amoruso, che sarà presente in studio. I due, dopo l’esperienza a Temptation Island, hanno risolto i loro problemi tanto da aver deciso di sposarsi. L’annuncio del fidanzamento è avvenuto nelle scorse settimane e la coppia si racconterà nel corso dell’intervista.

Infine in studio ci saranno anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi, amici e colleghi nel programma “Tu sì que vales“. L’appuntamento con Verissimo è come sempre alle ore 16 su Canale 5.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter