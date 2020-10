La Pedrotti condivide una foto in cui h aun sorriso immenso a causa di qualcosa che ha fatto e che l’ha rimessa in sesto

Barbara Pedrotti durante il giro, che è arrivato a Conegliano, ne ha approfittato per andare a ricaricarsi nel centro estetico, The Longevity suite dove fanno terapie di crio, detox e ringiovanenti. La conduttrice ha scelto di fare la terapia al crio che aiuta a smaltire l’acido lattico, bruciare i kcal, elimina le infiammazioni e da molta energia. Con lei anche la sorella presente che l’ha raggiunta per questa tappa. Dopo questo pausa rigenerante può ripartire alla grande per la tappa di oggi che anticipa, sarà pazzesca ma senza svelare nulla perché è una sorpresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Justine Mattera e la festa più bella con le persone più belle-FOTO

La Pedrotti annuncia una sorpresa pazzesca per la tappa di oggi del Giro d’Italia

Barbara Pedrotti in piedi dalle 7:00 del mattino per gli ultimi preparativi per la tappa di oggi del Giro d’Italia. Nel post di stamattina ha annunciato che oggi si terrà una sorpresa pazzesca. Infatti nelle ultime ore ha ripreso la base Rivolto Airforce dove c’è la pattuglia acrobatica nazionale che esibirà oggi in occasione del Giro d’Italia, che partirà proprio da lì.

Due eccellenze italiane unite per dare uno spettacolo pazzesco e imperdibile. L’esibizione del tricolore della pattuglia acrobatica, durerà 20 minuti. E la Pedrotti bella più che mai e ricaricata al massimo, è pronta per condurre anche oggi la storica corsa rosa seguita da tutta Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisa Isoardi. L’incidente non la ferma a Ballando con le Stelle

Il Giro è partito da Monreale il 3 ottobre, ed è stato il primo giro autunnale nella storia del ciclismo a causa dello slittamento dovuto all’emergenza coronavirus. L’ultima tappa dell’edizione 103 del giro si terrà per la 78esima volta in Lombardia, di preciso da Cernusco sul Naviglio a Milano, che avrà luogo il 25 ottobre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.