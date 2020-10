Belen Rodriguez ha condiviso alcune storie su Instagram che la ritraggono all’interno di un mezzo su cui non l’abbiamo mai vista

Belen sorprende tutti viaggiando su un camper con il suo fidanzato, la destinazione non è nota lei scrive solo, “in giro per l’Italia”. I due sembrano molto affiatati e la showgirl sembra essere molto felice accanto al suo nuovo fidanzato. La Rodriguez condivide anche una foto della maglietta sporca del compagno appesa alla doccia scrivendo “Cose che mi piacciono”.

Nelle stories poi riprende una situazione poco gradita. I due infatti si sono impantanati in un campo dove non dovevano addentrarsi. Riescono però a uscirne e a proseguire il loro romantico viaggio.

Il romantico viaggio in camper di Belen e Antonino

Belen e Antonino cucinano nel loro camper, giocano e scherzano. Sembrano davvero due cuori e una capanna. Belen mostra poi un momento di tensione tra i due in cui l’hair stylist sembra infastidito da un gesto della Rodriguez e le risponde a toni dicendo “ti stacco il piede”, lei però ci scherza su e si mettono a ridere. Sui social continuano i commenti negativi su questa nuova storia d’amore. In molti scrivono che il nuovo compagno assomiglia troppo a Iannone e De Martino, sia fisicamente che nel vestire.

Accusano Belen di scegliersi uomini che sono copie dello storico ex fidanzato Fabrizio Corona, e che una volta fidanzati lei comincia a cambiarli per farli diventare come vuole lei. La Rodriguez risponde alle critiche dicendo semplicemente che la sua è “coerenza fisica”, ognuno ha un canone di bellezza che segue nella ricerca della persona della vita. Ed evidentemente a lei piacciono fatti così con la barba, lineamenti belli e stile un pò wild.

In ogni caso Belen continua per la sua strada e cerca di ignorare chi la critica per la velocità con cui si è buttata tra le braccia di un’altro uomo, o per le critiche al fatto che se li scelga tutti uguali gli uomini.

