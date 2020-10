Claudia Gerini, fascino inconfondibile con in mano la “dolcezza” – FOTO

Incantevole primo piano per l’attrice Claudia Gerini, in posa affascinante con in braccio un amico di famiglia davvero speciale

La famosissima attrice romana, Claudia Gerini sta spopolando con una buona “fetta” di consensi, sui social network. Il suo fascino non è sicuramente un fattore nuovo agli occhi dei follower, già dagli anni novanta, quando “stracciava” in maniera incontrastata la concorrenza.

Il 1985 è l’anno più importante per lei, in quanto segna in positivo, il destino di un futuro praticamente assicurato, portando a casa il premio di Miss Teenager. Il testimone per eccellenza della “ricchezza” esteriore della Gerini è Gianni Boncompagni, uno dei più grandi parolieri e conduttori radiofonici della storia italiana.

Dopo l’entrata in “Non è la Rai” e diversi ruoli cinematografici, i fan la imparano a conoscere anche al fianco degli interpreti già affermati nel mondo dello spettacolo italiano, come Carlo Verdone, nelle pellicole “Viaggi Di Nozze” e “Sono Pazzo di Iris Blond”.

Durante la sua florida carriera, ricca di successi sopra ogni “confine”, si ritaglia un postodi privilegio nella pellicola da premio oscar de La Passione Di Cristo, che ha letteralmente emozionato l’intero pubblico. Infine e non di certo banale, la sua presenza al fianco del produttore, sceneggiatore internazionale, Giuseppe Tornatore.

Claudia Gerini, tra sogno e realtà…un amico della quotidianità

L’attrice capitolina, Claudia Gerini ha sempre riscosso enormi successi attorno alla sua figura professionale. Non a caso le qualità che abbiamo potuto ammirare in alcune apparizioni cinematografiche e teatrali hanno strappato numerosi applausi a scena aperta.

Ua vera e propria atelier del mondo del cinema e dello spettacolo, che già da un pò di tempo ha deciso di dare un pò di respiro alla sua “manovra” travolgente. In che modo? Dedicandosi al ruolo di donna di casa, impegnata tra servizi domestici e affetti, divisi tra il marito Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino e un amico davvero speciale.

Parliamo di Bambi, “barboncino” di famiglia al quale non mancano di certo le coccole, nel tempo libero. “La posa immobile…per la foto” sta facendo il giro del web, riscuotendo ulteriori consensi e Claudia Gerini si mostra più bella che mai con in braccio il suo “cucciolo“. Si tratta di un ulteriore balzo di una notorietà già conosciuta attorno al suo personaggio

