Di Caprio protagonista di un nuovo film: un cast stellare

Un nuovo progetto in cantiere per Leonardo di Caprio, che torna a vestire i panni del protagonista in una pellicola targata Netflix. Il famossimo attore (premio Oscar come miglior attore protagonista per Revenant – Redivivo) sarà affiancato da un cast stellare, a partire dalla co-protagonista Jennifer Lawrence.

Don’t Look Up, il nuovo film con Di Caprio e Jennifer Lawrence

Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, ma anche Maryl Streep, Cate Blankett e Matthew Perry: questo il cast blasonato del nuovo colossale progetto Netflix. New entry del cast, annunciate qualche ora fa dalla piattaforma americana, Timothée Chalamet e Ariana Grande, giovani promesse del cinema internazionale. La regia sarà affidata ad Adam McKay, già Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per La grande scommessa. Compreso il regista, il cast conta dunque ben cinque premi Oscar (lo stesso Di Caprio, Jennifer Lawrence, Maryl Streep e Cate Blanchett).

Il regista ha descritto il futuro film -dal titolo Don’t Look Up– come “una commedia surreale”, la storia tragicomica di due astronauti convinti che un meteorite stia per distruggere la terra. I due inizieranno un tour mediatico per avvertire il mondo della catastrofe imminente, ma non verranno creduti.

Secondo le prime indiscrezioni, il film dovrebbe uscire entro la fine del 2021. Salvo restrizioni dovute al Covid, le riprese inizieranno a Boston nel mese di novembre. Si stima che per la realizzazione della pellicola, Netflix abbia stanziato un budget di oltre 75 milioni di dollari.

