Elettra Lamborghini è incinta? La cantante svela tutto sui social. Reduce dal suo matrimonio, comincia ad avvertire qualche sintomo che fa pensare ad una gravidanza

Elettra Lamborghini si è sposata da poche settimane e non è stato affatto un periodo facile per lei. Avrebbe dovuto essere quello più bello della sua vita, e invece pochi giorni dopo il coronamento del suo sogno d’amore con Nick, ha dovuto affrontare un lutto che l’ha vista passare i giorni in luna di miele in un letto a piangere. Il suo cavallo Lolita è morto, dopo 16 anni che stavano insieme. Poi il ricovero di suo fratello in ospedale e ora questo: sono un po’ di giorni che la famosa cantante non sta molto bene. E i sintomi sembrerebbero quelli di una gravidanza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Proprio in un’intervista che ha rilasciato a Verissimo pochi giorni dopo il suo matrimonio, ha rivelato a Silvia Toffanin di non essere pronta a diventare mamma, anche se è sempre stato uno dei suoi sogni. O meglio, non si vede a crescere un figlio suo, si vede più quel genere di persona che adotta un bambino e lo salva da una vita tragica, regalandogli una felice e pian di amore. Proprio nelle ultime ore, però, sta facendo i conti con delle nausee mattutine, e tutte cose che sembrano gridare gravidanza. Lei ha chiesto aiuto ai fans: “Cosa può essere? Non sono incinta, non può capitare” ha rivelato la cantante nelle sue storie di Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommas o Zorzi

Dopo le sue dichiarazioni gli utenti si sono fatti molte domande: cosa può dire che non può capitare? Alcuni si sono semplicemente detti che la cantante prenderà sicuramente un anticoncezionale, e che voleva dire proprio questo.